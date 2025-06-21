Гилберт Аренас: «Проблема в том, что считается только перстень того, кто ведет команду. Титулы в роли вторых опций никто не уважает»
Бывший игрок НБА порассуждал на тему «культа перстней».
«В тот момент, когда у Кобе было три перстня, медиа не воспринимали его трехкратным чемпионом. Его считали второстепенным персонажем, Робином, следующим Пиппеном. В 2002, имея три титула, его все еще сравнивали с Трэйси Магрэйди, у которого их вообще не было.
Проблема в том, что уважают только того, кто сидит за рулем. Пассажиров не уважают. Считается только перстень того, кто ведет команду. Титулы в роли вторых опций никто не уважает. У Скотти Пиппена 6 перстней, а в списке величайших он на 32-м месте. Люди, которые никогда не побеждали в чемпионате, стоят выше него», – сказал Аренас.
Так кто все же будет чемпионом НБА?735 голосов
Индиана
Оклахома
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: First Take
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