Яннис Адетокумбо сыграет на Евробаскете-2025, Тайлер Дорси заменит Томаса Уолкапа в сборной Греции
Яннис Адетокумбо примет участие в чемпионате Европы 2025 года.
По данным Gazzeta, двукратный MVP НБА, звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо будет в составе сборной Греции на Евробаскете-2025.
Также сообщается, что Костас Слукас вернется в сборную Греции впервые после Евробаскета 2022 года. Тайлер Дорси также присоединится к команде и заменит Томаса Уолкапа, который не сможет играть из-за проблем со спиной. Дорси также участвовал в Евробаскете-2022.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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