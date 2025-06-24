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Яннис Адетокумбо сыграет на Евробаскете-2025, Тайлер Дорси заменит Томаса Уолкапа в сборной Греции

Яннис Адетокумбо примет участие в чемпионате Европы 2025 года.

По данным Gazzeta, двукратный MVP НБА, звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо будет в составе сборной Греции на Евробаскете-2025. 

Также сообщается, что Костас Слукас вернется в сборную Греции впервые после Евробаскета 2022 года. Тайлер Дорси также присоединится к команде и заменит Томаса Уолкапа, который не сможет играть из-за проблем со спиной. Дорси также участвовал в Евробаскете-2022.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
logoсборная Греции
logoЕвробаскет-2025
logoНБА
logoТайлер Дорси
logoКостас Слукас
logoЯннис Адетокумбо
Томас Уолкап
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