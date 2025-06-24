Яннис Адетокумбо сыграет на Евробаскете-2025, Тайлер Дорси заменит Томаса Уолкапа в сборной Греции

Яннис Адетокумбо примет участие в чемпионате Европы 2025 года.

По данным Gazzeta, двукратный MVP НБА , звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо будет в составе сборной Греции на Евробаскете-2025.

Также сообщается, что Костас Слукас вернется в сборную Греции впервые после Евробаскета 2022 года. Тайлер Дорси также присоединится к команде и заменит Томаса Уолкапа, который не сможет играть из-за проблем со спиной. Дорси также участвовал в Евробаскете-2022.