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Евробаскет-2025. Квалификация. Литва обыграла Эстонию, Сербия победила Грузию и другие результаты

Сегодня прошли десять матчей квалификационного этапа Евробаскета-2025.

Литва обыграла Эстонию, Сербия справилась с Грузией.

Евробаскет-2025

Квалификация

Группа A

Положение команд: Израиль – 5-1, Словения – 4-2, Португалия – 2-4, Украина – 1-5.

Группа Е

Положение команд: Франция – 6-0, Босния и Герцеговина – 3-3, Хорватия – 3-3, Кипр – 0-6.

Группа F

Положение команд: Греция – 5-1, Великобритания – 4-2, Чехия – 2-4, Нидерланды – 1-5.

Группа G

Положение команд: Сербия – 6-0, Грузия – 3-3, Финляндия – 2-4, Дания – 1-5.

Группа H

Положение команд:  Литва – 5-1, Эстония – 4-2, Северная Македония – 2-4, Польша – 1-5.

Группа B

Положение команд: Италия – 4-2, Исландия – 3-3, Турция – 3-3, Венгрия – 2-4.

Группа C

Положение команд: Латвия – 6-0, Испания – 3-3, Бельгия – 3-3, Словакия – 0-6.

Группа D

Положение команд: Германия – 4-2, Черногория – 3-3, Швеция – 3-3, Болгария – 2-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
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