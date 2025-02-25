Евробаскет-2025. Квалификация. Литва обыграла Эстонию, Сербия победила Грузию и другие результаты
Литва обыграла Эстонию, Сербия справилась с Грузией.
Квалификация
Группа A
Положение команд: Израиль – 5-1, Словения – 4-2, Португалия – 2-4, Украина – 1-5.
Группа Е
Положение команд: Франция – 6-0, Босния и Герцеговина – 3-3, Хорватия – 3-3, Кипр – 0-6.
Группа F
Положение команд: Греция – 5-1, Великобритания – 4-2, Чехия – 2-4, Нидерланды – 1-5.
Группа G
Положение команд: Сербия – 6-0, Грузия – 3-3, Финляндия – 2-4, Дания – 1-5.
Группа H
Положение команд: Литва – 5-1, Эстония – 4-2, Северная Македония – 2-4, Польша – 1-5.
Группа B
Положение команд: Италия – 4-2, Исландия – 3-3, Турция – 3-3, Венгрия – 2-4.
Группа C
Положение команд: Латвия – 6-0, Испания – 3-3, Бельгия – 3-3, Словакия – 0-6.
Группа D
Положение команд: Германия – 4-2, Черногория – 3-3, Швеция – 3-3, Болгария – 2-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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