Кендрик Нанн об игре за сборную Греции: «Извините, но этого не произойдет»
Кендрик Нанн опроверг слухи о возможных выступлениях за сборную Греции.
«Извините, но этого не произойдет», — сказал американский разыгрывающий «Панатинаикоса».
Сборная Греции, вероятно, ищет нового натурализованного игрока для предстоящего Евробаскета-2025. Защитник «Олимпиакоса» Томас Уолкап в испытывает проблемы со спиной и может пропустить межсезонье, чтобы полностью восстановиться.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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