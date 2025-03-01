Кендрик Нанн об игре за сборную Греции: «Извините, но этого не произойдет»

Кендрик Нанн опроверг слухи о возможных выступлениях за сборную Греции.

«Извините, но этого не произойдет», — сказал американский разыгрывающий «Панатинаикоса ».

Сборная Греции, вероятно, ищет нового натурализованного игрока для предстоящего Евробаскета-2025. Защитник «Олимпиакоса» Томас Уолкап в испытывает проблемы со спиной и может пропустить межсезонье, чтобы полностью восстановиться.