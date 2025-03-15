Андрей Стоякович склоняется к тому, чтобы представлять сборную Греции

Андрей Стоякович хочет выступать за сборную Греции.

Андрею Стояковичу, сыну легенды НБА Предрага Стояковича, предстоит принять важное решение относительно того, какую национальную сборную он будет представлять на турнирах ФИБА. Андрей родился в Греции от матери-гречанки и имеет как греческий, так и сербский паспорта, что дает ему возможность играть за любую из этих стран.

По словам журналиста SDNA Вассилиса Папатеодору, 20-летний атакующий защитник склоняется к тому, чтобы представлять сборную Греции.

В нынешнем сезоне NCAA Андрей выступает за университет Калифорнии, набирая 17,9 очка, 4,7 подбора и 1,8 передачи в среднем за матч.