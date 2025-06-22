Чемпионат Франции. Финал. «Париж» сыграет с «Монако» в 4-м матче серии
Сегодня, 22 июня, пройдет четвертый матч финальной серии чемпионата Франции.
«Монако» на домашней арене попытается продлить противостояние с «Парижем».
Чемпионат Франции
Плей-офф
Финал (до 3 побед)
Четвертый матч
«Париж» ведет в серии – 2-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Так кто все же будет чемпионом НБА?1238 голосов
Индиана
Оклахома
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости