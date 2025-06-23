«Оклахома» – 2-я по молодости команда-чемпион в истории НБА

Состав новоиспеченных чемпионов очень молод.

Со средним возрастом 25,6 года «Тандер» – вторая самая молодая команда в истории лиги, выигравшая титул. Моложе был только «Портленд » в 1977 году (25).

Также «Оклахома» заняла 9-е место в лиге по проценту игрового времени в регулярном сезоне, отданного новичкам или второгодкам (23%). Ни одна из восьми команд с большим процентом даже не попала в плей-офф.