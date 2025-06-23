«Оклахома» – 2-я по молодости команда-чемпион в истории НБА
Состав новоиспеченных чемпионов очень молод.
Со средним возрастом 25,6 года «Тандер» – вторая самая молодая команда в истории лиги, выигравшая титул. Моложе был только «Портленд» в 1977 году (25).
Также «Оклахома» заняла 9-е место в лиге по проценту игрового времени в регулярном сезоне, отданного новичкам или второгодкам (23%). Ни одна из восьми команд с большим процентом даже не попала в плей-офф.
В топ-5
В топ-10
В топ-14
В топ-20
В конце первого раунда
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт НБА
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