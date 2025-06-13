Яннис Адетокумбо: «Кто-нибудь еще скучает по Воджу?»
Форвард «Милуоки» оставил сообщение с вопросом в соцсетях.
«Кто-нибудь еще скучает по Воджу?», – написал Адетокумбо.
Возможно, игрок недоволен работой инсайдера Шэмса Чарании, преемника Эдриана Воджнаровски.
Адетокумбо известен своей преданностью «Милуоки» и связью с местным сообществом, но в медиа продолжают появляться сообщения, ставящие под сомнение его приверженность клубу.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Янниса Адетокумбо
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