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Яннис Адетокумбо: «Кто-нибудь еще скучает по Воджу?»

Форвард «Милуоки» оставил сообщение с вопросом в соцсетях.

«Кто-нибудь еще скучает по Воджу?», – написал Адетокумбо.

Возможно, игрок недоволен работой инсайдера Шэмса Чарании, преемника Эдриана Воджнаровски.

Адетокумбо известен своей преданностью «Милуоки» и связью с местным сообществом, но в медиа продолжают появляться сообщения, ставящие под сомнение его приверженность клубу.

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Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Янниса Адетокумбо
logoЯннис Адетокумбо
Шэмс Чарания
logoМилуоки
logoЭдриан Воджнаровски
logoНБА
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