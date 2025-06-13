Яннис Адетокумбо: «Кто-нибудь еще скучает по Воджу?»

Форвард «Милуоки» оставил сообщение с вопросом в соцсетях.

«Кто-нибудь еще скучает по Воджу?», – написал Адетокумбо .

Возможно, игрок недоволен работой инсайдера Шэмса Чарании, преемника Эдриана Воджнаровски .

Адетокумбо известен своей преданностью «Милуоки » и связью с местным сообществом, но в медиа продолжают появляться сообщения, ставящие под сомнение его приверженность клубу.