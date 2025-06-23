Крис Миддлтон воспользовался опцией на последний сезон в «Вашингтоне» и заработает 33,3 миллиона долларов

Крис Миддлтон остался в «Уизардс».

33-летний форвард (201 см) перешел в «Вашингтон » в середине сезона и набирал 10,7 очка, 3,7 подбора, 3,4 передачи и 1,3 перехвата в среднем в 14 матчах, реализуя 49,4% бросков с игры и 27,7% из-за дуги.

Миддлтон решил воспользоваться опцией и остаться в клубе на последний сезон по контракту. Баскеболист заработает 33,3 миллиона долларов за следующий чемпионат.