Шэмс Чарания: «Ожидаю от «Хьюстона» и Кевина Дюрэнта переговоров о продлении. Он может претендовать на 2 года и 121 миллион долларов»

Шэмс Чарания прокомментировал дальнейший ход событий в «Рокетс».

Клуб выменял 36-летнего звездного форварда Кевина Дюрэнта у «Финикса». Баскетболист обозначил «Хьюстон » одним из предпочтительных направлений для перехода.

«Ожидаю от Кевина Дюрэнта , его представителей и клуба переговоров о продлении контракта. Может быть, не на следующей неделе, но в июле или августе это произойдет. Если не ошибаюсь, Дюрэнт может претендовать на 2 года и 121 миллион долларов.

Будет ли это вся сумма или часть – результат меня не удивит. Обе стороны подходят к этой ситуации как к партнерству, обе хотят, чтобы карьера форварда завершилась в этой команде», – заключил инсайдер.