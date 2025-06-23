Шэмс Чарания: «Ожидаю от «Хьюстона» и Кевина Дюрэнта переговоров о продлении. Он может претендовать на 2 года и 121 миллион долларов»
Шэмс Чарания прокомментировал дальнейший ход событий в «Рокетс».
Клуб выменял 36-летнего звездного форварда Кевина Дюрэнта у «Финикса». Баскетболист обозначил «Хьюстон» одним из предпочтительных направлений для перехода.
«Ожидаю от Кевина Дюрэнта, его представителей и клуба переговоров о продлении контракта. Может быть, не на следующей неделе, но в июле или августе это произойдет. Если не ошибаюсь, Дюрэнт может претендовать на 2 года и 121 миллион долларов.
Будет ли это вся сумма или часть – результат меня не удивит. Обе стороны подходят к этой ситуации как к партнерству, обе хотят, чтобы карьера форварда завершилась в этой команде», – заключил инсайдер.
Под каким номером драфта видите Егора Демина?3849 голосов
В топ-5
В топ-10
В топ-14
В топ-20
В конце первого раунда
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn’t
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости