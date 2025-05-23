Майкл Мэлоун: «Я бы снова проголосовал за Йокича в этом году, будь у меня такая возможность»
Специалист прояснил свою позицию по поводу награды «Самого ценного игрока».
После первого матча серии «Оклахома» – «Миннесота» Мэлоун заявил, что защитник «Тандер» Шэй Гилджес-Александер «показал, почему он MVP».
«Я бы снова проголосовал за Йокича в этом году, будь у меня такая возможность. Хочу, чтобы люди в Денвере это знали, потому что сейчас мне от них достается», – усмехнулся Мэлоун.
Гилджес-Александер (913 баллов в голосовании) стал MVP сезона-2024/25, опередив центрового «Денвера» Николу Йокича (787) и форварда «Милуоки» Янниса Адетокумбо (470).
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: cтраница NBA on ESPN в соцсети X
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