Тайриз Халибертон принял участие в бросковой разминке «Пэйсерс»

Тайриз Халибертон участвует в тренировке.

Звездный разыгрывающий «Индианы» вышел на площадку во время бросковой разминки команды в тренировочной майке.

Участие Халибертона в 6-м матче финальной серии против «Оклахомы» (2-3) находится под вопросом из-за растяжения икроножной мышцы. По словам главного тренера «Индианы» Рика Карлайла, решение, вероятно, будет принято перед началом игры.