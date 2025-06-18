Тайриз Халибертон принял участие в бросковой разминке «Пэйсерс»
Тайриз Халибертон участвует в тренировке.
Звездный разыгрывающий «Индианы» вышел на площадку во время бросковой разминки команды в тренировочной майке.
Участие Халибертона в 6-м матче финальной серии против «Оклахомы» (2-3) находится под вопросом из-за растяжения икроножной мышцы. По словам главного тренера «Индианы» Рика Карлайла, решение, вероятно, будет принято перед началом игры.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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