Чемпионат мира 3х3. Мужчины. Групповой этап. США сыграет с Японией и Монголией, а также другие матчи
Сегодня, 23 июня, в Монголии стартовал чемпионат мира по баскетболу 3х3.
Чемпионат мира по баскетболу 3х3
Улан-Батор
Мужчины
Групповой этап
Группа D
Испания – Швейцария – 21:12
23 июня. 6.50
Великобритания – Нидерланды – 19:20
23 июня. 7.15
Литва – Испания – 14:21
23 июня. 8.40
Швейцария – Великобритания – 21:16
23 июня. 9.05
Положение команд: Испания – 2-0, Нидерланды – 1-0, Швейцария – 1-1, Великобритания – 0-2, Литва – 0-1.
Группа B
США – Япония
23 июня. 11.45
Латвия – Черногория
23 июня. 13.00
Монголия – США
23 июня. 13.25
Япония – Черногория
23 июня. 14.50
Латвия – Монголия
23 июня. 15.15
Положение команд: США – 0-0, Латвия – 0-0, Монголия – 0-0, Япония – 0-0, Черногория – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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