Брайан Уиндхорст: «Торонто» пытается обменять 9-й пик для усиления состава в краткосрочной перспективе»
Брайан Уиндхорст очертил возможную активность на рынке обменов.
«Торонто» пытается использовать 9-й пик в обмене, чтобы улучшить свой состав в краткосрочной перспективе. Пока они не добились успеха, но ожидается, что они продолжат работать в этом направлении.
Многие пристально ждут, когда «Бостон» решит снять себя часть контрактов, чтобы снизить историческую налоговую нагрузку», – заключил инсайдер ESPN.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn’t
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