Брайан Уиндхорст: «Торонто» пытается обменять 9-й пик для усиления состава в краткосрочной перспективе»

Брайан Уиндхорст очертил возможную активность на рынке обменов.

«Торонто » пытается использовать 9-й пик в обмене, чтобы улучшить свой состав в краткосрочной перспективе. Пока они не добились успеха, но ожидается, что они продолжат работать в этом направлении.

Многие пристально ждут, когда «Бостон » решит снять себя часть контрактов, чтобы снизить историческую налоговую нагрузку», – заключил инсайдер ESPN.