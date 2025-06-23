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Брайан Уиндхорст: «Торонто» пытается обменять 9-й пик для усиления состава в краткосрочной перспективе»

Брайан Уиндхорст очертил возможную активность на рынке обменов.

«Торонто» пытается использовать 9-й пик в обмене, чтобы улучшить свой состав в краткосрочной перспективе. Пока они не добились успеха, но ожидается, что они продолжат работать в этом направлении.

Многие пристально ждут, когда «Бостон» решит снять себя часть контрактов, чтобы снизить историческую налоговую нагрузку», – заключил инсайдер ESPN.

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В топ-10Бруклин
В топ-14Чикаго
В топ-20Майами
В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn’t
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