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Колин Каухерд считает «Лейкерс» лучшим, а «Торонто» худшим чемпионом НБА из 7 последних. «Тандер» – шестые

Колин Каухерд поделился личным рейтингом последних чемпионов НБА.

С момента окончания династии «Голден Стэйт» титул 7 лет берет новая команда. Обозреватель Колин Каухерд расставил их по местам в своем личном рейтинге.

Действующий чемпион – «Оклахома» – оказался на шестой позиции.

Под каким номером драфта видите Егора Демина?4251 голос
В топ-5Юта
В топ-10Бруклин
В топ-14Чикаго
В топ-20Майами
В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBACentral
Колин Каухерд
logoБостон
logoГолден Стэйт
logoТоронто
logoНБА
logoОклахома-Сити
logoДенвер
logoМилуоки
logoЛейкерс
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