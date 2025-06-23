Колин Каухерд считает «Лейкерс» лучшим, а «Торонто» худшим чемпионом НБА из 7 последних. «Тандер» – шестые
Колин Каухерд поделился личным рейтингом последних чемпионов НБА.
С момента окончания династии «Голден Стэйт» титул 7 лет берет новая команда. Обозреватель Колин Каухерд расставил их по местам в своем личном рейтинге.
Действующий чемпион – «Оклахома» – оказался на шестой позиции.
В топ-5
В топ-10
В топ-14
В топ-20
В конце первого раунда
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBACentral
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