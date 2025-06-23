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Чемпионат мира 3х3. Женщины. Групповой этап. Франция сыграет с Венгрией и Австрией, а также другие матчи

Сегодня, 23 июня, в Монголии стартовал чемпионат мира по баскетболу 3х3.

Чемпионат мира по баскетболу 3х3

Женщины

Групповой этап

Улан-Батор

Группа A

Китай – Австралия – 12:21

23 июня. 6.00

Мадагаскар – Италия – 11:21

23 июня. 6.25

Австралия – Польша – 21:18

23 июня. 7.40

Италия – Китай – 11:20

23 июня. 8.05

Польша – Мадагаскар – 21:13

23 июня. 9.30

Положение команд: Австралия – 2-0, Китай – 1-1, Польша – 1-1, Италия – 1-1, Мадагаскар – 0-2.

Группа С

Канада – Латвия – 17:10

23 июня. 9.55

Венгрия – Франция

23 июня. 12.10

Австрия – Канада

23 июня. 12.35

Латвия – Венгрия

23 июня. 14.00

Франция – Австрия

23 июня. 14.25

Положение команд: Канада – 1-0, Латвия – 0-1, Франция – 0-0, Венгрия – 0-0, Австрия – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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В топ-14Чикаго
В топ-20Майами
В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Сергей Белозерцев
чемпионат мира-2025 3х3 жен
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