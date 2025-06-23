Чемпионат мира 3х3. Женщины. Групповой этап. Франция сыграет с Венгрией и Австрией, а также другие матчи
Сегодня, 23 июня, в Монголии стартовал чемпионат мира по баскетболу 3х3.
Чемпионат мира по баскетболу 3х3
Женщины
Групповой этап
Улан-Батор
Группа A
Китай – Австралия – 12:21
23 июня. 6.00
Мадагаскар – Италия – 11:21
23 июня. 6.25
Австралия – Польша – 21:18
23 июня. 7.40
Италия – Китай – 11:20
23 июня. 8.05
Польша – Мадагаскар – 21:13
23 июня. 9.30
Положение команд: Австралия – 2-0, Китай – 1-1, Польша – 1-1, Италия – 1-1, Мадагаскар – 0-2.
Группа С
Канада – Латвия – 17:10
23 июня. 9.55
Венгрия – Франция
23 июня. 12.10
Австрия – Канада
23 июня. 12.35
Латвия – Венгрия
23 июня. 14.00
Франция – Австрия
23 июня. 14.25
Положение команд: Канада – 1-0, Латвия – 0-1, Франция – 0-0, Венгрия – 0-0, Австрия – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
В топ-5
В топ-10
В топ-14
В топ-20
В конце первого раунда
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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