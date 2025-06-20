Паскаль Сиакам мощно воткнул через Джейлена Уильямса в быстром отрыве

Форвард «Пэйсерс» не заметил сопротивления соперника.

В концовке второй четверти 6-го матча защитнику «Индианы» Тайризу Халибертону удался перехват и эффектная передача под мощное завершение от Паскаля Сиакама .

По итогам встречи Халибертон набрал 15 очков, 5 передач и 2 перехвата, Сиакам – 16 очков, 13 подборов и 3 передачи.

«Индиана » разгромила «Оклахому» в 6-й игре – 108:91.