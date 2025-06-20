Паскаль Сиакам мощно воткнул через Джейлена Уильямса в быстром отрыве
Форвард «Пэйсерс» не заметил сопротивления соперника.
В концовке второй четверти 6-го матча защитнику «Индианы» Тайризу Халибертону удался перехват и эффектная передача под мощное завершение от Паскаля Сиакама.
По итогам встречи Халибертон набрал 15 очков, 5 передач и 2 перехвата, Сиакам – 16 очков, 13 подборов и 3 передачи.
«Индиана» разгромила «Оклахому» в 6-й игре – 108:91.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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