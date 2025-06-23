Тайриз Халибертон, стоя на костылях, приветствовал своих партнеров по команде после 7-й игры
Лидер «Пэйсерс» остался с командой до конца.
Тайриз Халибертон покинул площадку 7-го матча финала против «Оклахомы» в 1-й четверти, получив травму в бесконтактной ситуации (с подозрением на разрыв ахилла).
Защитник не смог вернуться в игру, но после ее окончания вышел в подтрибунное помещение, чтобы поприветствовать каждого своего товарища по команде, стоя при этом на костылях.
За 7 минут на паркете Халибертон успел набрать 9 очков (3 из 5 с игры).
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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