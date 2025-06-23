Кендрик Перкинс: «Ти Джей Макконнелл и Пэйтон Притчард – лучшие контракты в НБА»

Кендрик Перкинс впечатлен игрой Ти Джей Макконнелла.

«Ти Джей – настоящий зверюга. Я специально нашел его после матча, чтобы выразить свое уважение и обнять. После этого я нашел сумму его контракта. Он будет получать около 11 миллионов.

Он и Пэйтон Притчард (7 миллионов) – среди лучших контрактов в НБА . Макконнелл должен получать 20.

Всей молодежи, которая боится, что не вырастет достаточно для баскетбола, нужно посмотреть на то, чего он добился с ростом в 185 сантиметров.

Он был бы одним из главных свободных агентов, если бы вышел на рынок в это межсезонье», – заключил эксперт ESPN.