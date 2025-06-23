Кендрик Перкинс: «Ти Джей Макконнелл и Пэйтон Притчард – лучшие контракты в НБА»
Кендрик Перкинс впечатлен игрой Ти Джей Макконнелла.
«Ти Джей – настоящий зверюга. Я специально нашел его после матча, чтобы выразить свое уважение и обнять. После этого я нашел сумму его контракта. Он будет получать около 11 миллионов.
Он и Пэйтон Притчард (7 миллионов) – среди лучших контрактов в НБА. Макконнелл должен получать 20.
Всей молодежи, которая боится, что не вырастет достаточно для баскетбола, нужно посмотреть на то, чего он добился с ростом в 185 сантиметров.
Он был бы одним из главных свободных агентов, если бы вышел на рынок в это межсезонье», – заключил эксперт ESPN.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Pat McAfee
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