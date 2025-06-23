«Финикс», вероятно, не станет активировать опцию в контракте Василие Мицича
Сербский баскетболист станет свободным агентом.
Как сообщает PHNX Sports, «Санс» не станут использовать опцию и продлевать контракт Василие Мицича (31 год, 190 см) на следующий сезон. За него баскетболист должен был заработать 8,1 миллиона долларов.
Несколько клубов Евролиги, включая «Фенербахче», отслеживают ситуацию и ищут возможность для подписания двукратного MVP Финала четырех.
С момента обмена в «Финикс» Мичиц провел лишь пять матчей, набирая в среднем 0,4 подбора и 0,2 передачи за игру.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: PHNX Sports
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