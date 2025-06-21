ЦСКА перевел Ивана Зайцева из ЦСКА-2 в основной состав

Защитник будет выступать в Единой лиге ВТБ.

ЦСКА объявил, что защитник Иван Зайцев (21 год, 200 см) подписал с клубом новый контракт по схеме «2+2» и теперь будет выступать за основу армейцев.

В прошедшем сезоне Зайцев принял участие в 47 матчах за ЦСКА-2 в Суперлиге и Кубке России (38 – в старте), набирая в среднем 10 очков, 3,3 подбора, 3,7 передачи и 1,5 перехвата за 23,1 минуты на паркете.

«Иван много работал и показал значительный прогресс за последний сезон. Он был жизненно важен для успеха своей команды [ЦСКА-2 ], и теперь пришло время сделать следующий шаг. C нетерпением жду совместной работы в следующем сезоне», – сказал главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис.