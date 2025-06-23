Видео
5

Кэйсон Уоллес хватал Ти Джея Макконнелла за руку на глазах у судьи

Арбитр решил оставить эпизод без внимания.

В концовке 1-й четверти решающего матча финальной серии защитник «Оклахомы» Кэйсон Уоллес схватил за запястье разыгрывающего «Пэйсерс» Ти Джея Макконнелла, пока тот вел мяч у центральной линии.

Макконнелл успел бросить взгляд в сторону арбитра, но тот не зафиксировал нарушения правил.

Под каким номером драфта видите Егора Демина?2798 голосов
В топ-5Юта
В топ-10Бруклин
В топ-14Чикаго
В топ-20Майами
В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: SI
logoИндиана
logoКэйсон Уоллес
logoОклахома-Сити
logoТи Джей Макконнелл
logoНБА плей-офф
logoНБА
logoБаскетбол - видео
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Трехочковый с логотипа Лугенца Дорта стал лучшим моментом 7-й игры финала
2сегодня, 05:42Видео
Оби Топпин: «Всю игру думал о Халибертоне»
2сегодня, 05:27
Тайриз Халибертон, стоя на костылях, приветствовал своих партнеров по команде после 7-й игры
19сегодня, 04:09Видео
Главные новости
Трехочковый с логотипа Лугенца Дорта стал лучшим моментом 7-й игры финала
2сегодня, 05:42Видео
Алекс Карузо: «Теперь у меня есть настоящий перстень! Никто не подкопается!»
13сегодня, 05:06
Игроки «Тандер» не знали, как открывать бутылки с шампанским, пока Алекс Карузо не научил их
11сегодня, 04:45Видео
Шэй Гилджес-Александер о Джейлене Уильямсе: «Эта награда MVP финала принадлежит ему в той же степени, что и мне»
3сегодня, 04:29
Тайриз Халибертон, стоя на костылях, приветствовал своих партнеров по команде после 7-й игры
19сегодня, 04:09Видео
Чет Холмгрен установил рекорд НБА по количеству блок-шотов в 7-й игре финала
9сегодня, 03:31
Марк Дэйгнолт: «Наши игроки искренне радуются успехам друг друга, а это редкость в профессиональном спорте»
2сегодня, 03:27
Сэм Прести: «Эти парни олицетворяют все лучшее, что может быть в молодости»
8сегодня, 03:21
Шэй Гилджес-Александер – MVP финала НБА-2025
48сегодня, 03:10
НБА. Финал. 29 очков Гилджес-Александера принесли «Оклахоме» победу в 7-м матче финала
688сегодня, 02:45
Ко всем новостям
Последние новости
Джейлен Уильямс: «Я сейчас впервые в жизни выпил алкоголь, так что еще в процессе осознания произошедшего»
120 минут назад
Сын Айзейи Хартенштайна спал на руках отца во время церемонии награждения
3сегодня, 06:04Видео
Оби Топпин: «Всю игру думал о Халибертоне»
2сегодня, 05:27
Гилджес-Александер о травме Халибертона: «У меня просто сердце сжалось»
1сегодня, 05:27
Отец Гилджес-Александера: «Клипперс» не давали Шэю раскрыться»
6сегодня, 05:19
Шэй Гилджес-Александер – 4-й игрок в истории НБА, кому удалось стать лучшим бомбардиром, MVP и чемпионом в одном сезоне
8сегодня, 03:53
Шэй Гилджес-Александер: «Не верится, что это реальность»
4сегодня, 03:04
Айзейя Хартенштайн: «Мы рассматриваем 7-й матч как привилегию»
вчера, 20:52
Лу Дорт о 7-м матче финальной серии: «Это как последний день в школе»
вчера, 20:33
Ти Джей Макконнелл о 7-м матче в гостях: «Мы будем практически одни»
1вчера, 20:26