Кэйсон Уоллес хватал Ти Джея Макконнелла за руку на глазах у судьи
Арбитр решил оставить эпизод без внимания.
В концовке 1-й четверти решающего матча финальной серии защитник «Оклахомы» Кэйсон Уоллес схватил за запястье разыгрывающего «Пэйсерс» Ти Джея Макконнелла, пока тот вел мяч у центральной линии.
Макконнелл успел бросить взгляд в сторону арбитра, но тот не зафиксировал нарушения правил.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: SI
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