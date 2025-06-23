Кэйсон Уоллес хватал Ти Джея Макконнелла за руку на глазах у судьи

Арбитр решил оставить эпизод без внимания.

В концовке 1-й четверти решающего матча финальной серии защитник «Оклахомы» Кэйсон Уоллес схватил за запястье разыгрывающего «Пэйсерс» Ти Джея Макконнелла , пока тот вел мяч у центральной линии.

Макконнелл успел бросить взгляд в сторону арбитра, но тот не зафиксировал нарушения правил.