Оби Топпин: «Всю игру думал о Халибертоне»
Форвард «Индианы» рассказал о своей реакции на травму Тайриза Халибертона.
«Я чувствовал, что это и моя вина. Отдал ему пас, и... как только он упал, это было ужасно. Не буду врать. Я не мог перестать думать об этом всю игру», – отметил Топпин.
Халибертон травмировал ахилл в первой четверти седьмого матча финальной серии НБА. «Индиана» уступила «Оклахоме» – 91:103.
В топ-5
В топ-10
В топ-14
В топ-20
В конце первого раунда
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Соцсети Тони Иста
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости