Оби Топпин: «Всю игру думал о Халибертоне»

Форвард «Индианы» рассказал о своей реакции на травму Тайриза Халибертона.

«Я чувствовал, что это и моя вина. Отдал ему пас, и... как только он упал, это было ужасно. Не буду врать. Я не мог перестать думать об этом всю игру», – отметил Топпин.

Халибертон травмировал ахилл в первой четверти седьмого матча финальной серии НБА. «Индиана» уступила «Оклахоме» – 91:103.