Гилджес-Александер о травме Халибертона: «У меня просто сердце сжалось»

Лидер «Тандер» выразил слова поддержки защитнику «Пэйсерс».

Тайриз Халибертон был вынужден покинуть площадку в 1-й четверти 7-го матча финала после получения повреждения в бесконтактной ситуации.

«Было ужасно это видеть, особенно в такой момент… У меня просто сердце сжалось. Я даже не могу представить, что значит играть самый важный матч в жизни – и чтобы такое случилось.

Это так несправедливо. Но в соревнованиях иногда так бывает. Халибертон – невероятный игрок. Его ждет прекрасное будущее, его команда долго будет на вершине. Я желаю ему только всего лучшего», – сказал Гилджес-Александер .