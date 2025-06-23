Гилджес-Александер о травме Халибертона: «У меня просто сердце сжалось»
Лидер «Тандер» выразил слова поддержки защитнику «Пэйсерс».
Тайриз Халибертон был вынужден покинуть площадку в 1-й четверти 7-го матча финала после получения повреждения в бесконтактной ситуации.
«Было ужасно это видеть, особенно в такой момент… У меня просто сердце сжалось. Я даже не могу представить, что значит играть самый важный матч в жизни – и чтобы такое случилось.
Это так несправедливо. Но в соревнованиях иногда так бывает. Халибертон – невероятный игрок. Его ждет прекрасное будущее, его команда долго будет на вершине. Я желаю ему только всего лучшего», – сказал Гилджес-Александер.
Под каким номером драфта видите Егора Демина?2629 голосов
В топ-5
В топ-10
В топ-14
В топ-20
В конце первого раунда
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости