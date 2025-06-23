Алекс Карузо: «Теперь у меня есть настоящий перстень! Никто не подкопается!»
Защитник «Тандер» сравнил свои два чемпионства.
Свой первый титул Алекс Карузо завоевал с «Лейкерс» в 2020 году в «пузыре».
«Теперь у меня есть настоящий перстень! Никто не подкопается!
Стать чемпионом с «Оклахомой» было намного сложнее, чем с «Лейкерс», просто из-за разницы в опыте. «Тандер» росли и обучались прямо по ходу плей-офф. Большинству приходится делать это, терпя поражения и проигрывая. Этой же команде удалось получить необходимый опыт через победы. Это уникальная способность для парней возрастом 21-27 лет.
Я очень рад, что ребята смогли во всем разобраться, что у них все получилось», – сказал Карузо.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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