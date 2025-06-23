Сэм Прести: «Эти парни олицетворяют все лучшее, что может быть в молодости»

Президент «Оклахомы» поздравил свою команду с титулом.

«Оклахома» – самая молодая команда НБА в этом сезоне.

«В «Оклахоме» собрана настоящая команда, а не просто победители. Эти парни олицетворяют все лучшее, что может быть в молодости: они ставят победу выше всего, готовы жертвовать, и все это сложилось удивительно быстро.

Но вся заслуга принадлежит им, и мы бесконечно благодарны, что именно они представляют нас.

Возраст – это просто цифра. Жертвенность и зрелость – это качества, которые не завысят от возраста, и у этих ребят их с избытком. Работать с ними – честь, абсолютная честь», – заявил Сэм Прести .