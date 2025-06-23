Сэм Прести: «Эти парни олицетворяют все лучшее, что может быть в молодости»
Президент «Оклахомы» поздравил свою команду с титулом.
«Оклахома» – самая молодая команда НБА в этом сезоне.
«В «Оклахоме» собрана настоящая команда, а не просто победители. Эти парни олицетворяют все лучшее, что может быть в молодости: они ставят победу выше всего, готовы жертвовать, и все это сложилось удивительно быстро.
Но вся заслуга принадлежит им, и мы бесконечно благодарны, что именно они представляют нас.
Возраст – это просто цифра. Жертвенность и зрелость – это качества, которые не завысят от возраста, и у этих ребят их с избытком. Работать с ними – честь, абсолютная честь», – заявил Сэм Прести.
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
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