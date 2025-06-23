Шэй Гилджес-Александер: «Не верится, что это реальность»
Лидер «Оклахомы» поделился эмоциями после завоевания титула.
«Не верится, что это реальность. Столько часов. Столько эмоций. Столько ночей, когда я не мог в это поверить. Безумие – осознавать, что мы все здесь. Эта команда положила столько времени на достижение этой цели и заслужила это.
Самое запоминающееся в седьмом матче – это кайф, который я получил. Это потрясающий момент, наши фанаты просто невероятны», – сказал Гилджес-Александер.
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: The Athletic
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