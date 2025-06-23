Шэй Гилджес-Александер: «Не верится, что это реальность»

Лидер «Оклахомы» поделился эмоциями после завоевания титула.

«Не верится, что это реальность. Столько часов. Столько эмоций. Столько ночей, когда я не мог в это поверить. Безумие – осознавать, что мы все здесь. Эта команда положила столько времени на достижение этой цели и заслужила это.

Самое запоминающееся в седьмом матче – это кайф, который я получил. Это потрясающий момент, наши фанаты просто невероятны», – сказал Гилджес-Александер.