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«Гонка за MVP финала». Шэй Гилджес-Александер остается лидером, у Паскаля Сиакама лучшие шансы из игроков «Индианы»

НБА обновила рейтинг претендентов на награду MVP финала сезона-2024/25.

NBA.com обозначил наиболее вероятных претендентов на награду перед решающим 7-м матчем серии.

Шэй Гилджес-Александер – главный претендент с учетом статуса фаворита «Оклахомы» и необходимой от него игры для победы. Джейлен Уильямс остается автором самого результативного выступления в финальной серии (40 очков) и оказывает высокое влияние на результат на обеих сторонах площадки.

Паскаль Сиакам поднялся в тройку претендентов и имеет лучшие шансы среди баскетболистов «Пэйсерс» после травмы Тайриза Халибертона.

Полный рейтинг:

  1. Шэй Гилджес-Александер (предыдущее место – 1-е);

  2. Джейлен Уильямс (3);

  3. Паскаль Сиакам (4);

  4. Тайриз Халибертон (2);

  5. Ти Джей Макконнелл.

Так кто все же будет чемпионом НБА?359 голосов
ИндианаИндиана
ОклахомаОклахома-Сити
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
logoДжейлен Уильямс
logoШэй Гилджес-Александер
logoПаскаль Сиакам
logoТи Джей Макконнелл
logoОклахома-Сити
logoИндиана
logoНБА плей-офф
logoНБА
logoТайриз Халибертон
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