«Гонка за MVP финала». Шэй Гилджес-Александер остается лидером, у Паскаля Сиакама лучшие шансы из игроков «Индианы»
НБА обновила рейтинг претендентов на награду MVP финала сезона-2024/25.
NBA.com обозначил наиболее вероятных претендентов на награду перед решающим 7-м матчем серии.
Шэй Гилджес-Александер – главный претендент с учетом статуса фаворита «Оклахомы» и необходимой от него игры для победы. Джейлен Уильямс остается автором самого результативного выступления в финальной серии (40 очков) и оказывает высокое влияние на результат на обеих сторонах площадки.
Паскаль Сиакам поднялся в тройку претендентов и имеет лучшие шансы среди баскетболистов «Пэйсерс» после травмы Тайриза Халибертона.
Полный рейтинг:
Шэй Гилджес-Александер (предыдущее место – 1-е);
Джейлен Уильямс (3);
Паскаль Сиакам (4);
Тайриз Халибертон (2);
Так кто все же будет чемпионом НБА?359 голосов
Индиана
Оклахома
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
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