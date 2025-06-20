«Гонка за MVP финала». Шэй Гилджес-Александер остается лидером, у Паскаля Сиакама лучшие шансы из игроков «Индианы»

НБА обновила рейтинг претендентов на награду MVP финала сезона-2024/25.

NBA.com обозначил наиболее вероятных претендентов на награду перед решающим 7-м матчем серии.

Шэй Гилджес-Александер – главный претендент с учетом статуса фаворита «Оклахомы» и необходимой от него игры для победы. Джейлен Уильямс остается автором самого результативного выступления в финальной серии (40 очков) и оказывает высокое влияние на результат на обеих сторонах площадки.

Паскаль Сиакам поднялся в тройку претендентов и имеет лучшие шансы среди баскетболистов «Пэйсерс» после травмы Тайриза Халибертона .

Полный рейтинг: