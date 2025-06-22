Айзейя Хартенштайн: «Мы рассматриваем 7-й матч как привилегию»
Айзейя Хартенштайн рассказал, что для него значит 7-й матч финальной серии.
«Мы рассматриваем этот матч как привилегию. Я думаю, что давление в целом – это привилегия.
Мы все растем, мы все хотим играть такие матчи. Это то, ради чего мы работаем всю свою жизнь», – сказал центровой «Оклахомы».
Сегодня «Оклахома» примет на своем паркете «Индиану» в 7-м матче финальной серии плей-офф. Начало в 3.00 по московскому времени.
Так кто все же будет чемпионом НБА?2613 голосов
Индиана
Оклахома
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Clutch Points в соцсети X
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