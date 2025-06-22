Айзейя Хартенштайн: «Мы рассматриваем 7-й матч как привилегию»

Айзейя Хартенштайн рассказал, что для него значит 7-й матч финальной серии.

«Мы рассматриваем этот матч как привилегию. Я думаю, что давление в целом – это привилегия.

Мы все растем, мы все хотим играть такие матчи. Это то, ради чего мы работаем всю свою жизнь», – сказал центровой «Оклахомы».

Сегодня «Оклахома» примет на своем паркете «Индиану» в 7-м матче финальной серии плей-офф. Начало в 3.00 по московскому времени.