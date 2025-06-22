Фото
0

Финальная серия НБА-2025 – на 2-м месте по темпу игры за последние 40 лет

Лев Акабас отметил высокий темп игры в финальной серии НБА 2025 года.

Эксперт представил график, который показывает, что финальная серия между «Оклахомой» и «Индианой» (3-3) занимает второе место по темпу игры за последние 40 лет – 99 атак в среднем у одной команды за 48 минут.

Выше темп был только в финальной серии 2017 года между «Голден Стэйт» и «Кливлендом» (4-1) – около 100,2 атаки.

Также примечательно, что нынешняя финальная серия проходит в более быстром темпе, чем средний показатель регулярного чемпионата, что случается крайне редко.

Так кто все же будет чемпионом НБА?1625 голосов
ИндианаИндиана
ОклахомаОклахома-Сити
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница репортера Лева Акабаса в соцсети X
logoИндиана
logoОклахома-Сити
logoНБА плей-офф
logoНБА
Баскетбол - фото
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Оклахома» не проигрывает 2 матча подряд 2,5 месяца. Серия продлится в финале с «Индианой», уверены букмекеры
40 минут назад
НБА. Финал. «Оклахома» и «Индиана» сразятся за чемпионский титул в 7-м матче серии
33сегодня, 15:24
Джеймс Кэйперс, Джош Тайвен и Шон Райт будут судить 7-й матч финальной серии НБА
11сегодня, 13:45
Оклахома-Сити – Индиана – во сколько и где смотреть трансляцию матча, НБА плей-офф, 23 июня 2025
сегодня, 12:39
Главные новости
Кевин Дюрэнт перейдет в «Хьюстон», «Финикс» получит Джейлена Грина, Диллона Брукса, 10-й пик драфта-2025 и пять пиков второго раунда
7227 минут назад
Андрей Мартюк заработает 70 млн рублей за следующий сезон в Единой лиге ВТБ
4сегодня, 16:06
Евробаскет-2025. Женщины. Испания взяла верх над Швецией, Бельгия встретится с Чехией и другие матчи
1сегодня, 15:30Live
НБА. Финал. «Оклахома» и «Индиана» сразятся за чемпионский титул в 7-м матче серии
33сегодня, 15:24
Журналист Джон Гамбадоро: «Обмен Кевина Дюрэнта состоится сегодня или завтра»
17сегодня, 14:49
«Неделя должна быть веселой». Купер Флэгг прибыл в Нью-Йорк на драфт НБА
14сегодня, 14:33Видео
Журналист NetsDaily о Егоре Демине: «Этот московский парень понимает баскетбол»
4сегодня, 14:12
Демаркус Казинс: «Если Дончич стоит только одного пика первого раунда, то Бэйн не стоит четырех»
13сегодня, 13:55
Джеймс Кэйперс, Джош Тайвен и Шон Райт будут судить 7-й матч финальной серии НБА
11сегодня, 13:45
Яннис Папапетру завершил карьеру в 31 год
сегодня, 13:32
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. Финал. «Монако» победил «Париж» в 4-м матче и сравнял счет в серии (2-2)
3 минуты назад
Владимир Гомельский: «Александер Секулич сумеет поставить организованную защиту «Зениту»
сегодня, 16:13
«Виртус» внимательно следит за ситуацией Луки Вильдосы в «Олимпиакосе»
сегодня, 16:00
Исайя Кординье подпишет контракт с «Монако»
сегодня, 15:54
«Хапоэль Тель-Авив» и «Црвена Звезда» проявляют большой интерес к Филипу Петрушеву
сегодня, 15:47
Женская НБА. «Лас-Вегас» примет «Индиану», «Чикаго» встретится с «Атлантой» и другие матчи
сегодня, 12:40
ACB. Финал. «Реал» встретится с «Валенсией» во 2-й игре серии
сегодня, 08:12
Тимофей Якушин остается в «Парме»
сегодня, 12:39
Виктор Вембаньяма о Шакиле О′Ниле: «Один из моих самых нелюбимых журналистов»
6сегодня, 12:27
«Медлителен, не хватает ловкости. Минимальный потенциал для роста». Дрэймонд Грин отреагировал на скаутский отчет о самом себе
10сегодня, 11:43Видео