Финальная серия НБА-2025 – на 2-м месте по темпу игры за последние 40 лет
Лев Акабас отметил высокий темп игры в финальной серии НБА 2025 года.
Эксперт представил график, который показывает, что финальная серия между «Оклахомой» и «Индианой» (3-3) занимает второе место по темпу игры за последние 40 лет – 99 атак в среднем у одной команды за 48 минут.
Выше темп был только в финальной серии 2017 года между «Голден Стэйт» и «Кливлендом» (4-1) – около 100,2 атаки.
Также примечательно, что нынешняя финальная серия проходит в более быстром темпе, чем средний показатель регулярного чемпионата, что случается крайне редко.
Так кто все же будет чемпионом НБА?1625 голосов
Индиана
Оклахома
Опубликовал: Геннадий Ильин
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