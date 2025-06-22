Финальная серия НБА-2025 – на 2-м месте по темпу игры за последние 40 лет

Лев Акабас отметил высокий темп игры в финальной серии НБА 2025 года.

Эксперт представил график, который показывает, что финальная серия между «Оклахомой» и «Индианой» (3-3) занимает второе место по темпу игры за последние 40 лет – 99 атак в среднем у одной команды за 48 минут.

Выше темп был только в финальной серии 2017 года между «Голден Стэйт» и «Кливлендом» (4-1) – около 100,2 атаки.

Также примечательно, что нынешняя финальная серия проходит в более быстром темпе, чем средний показатель регулярного чемпионата, что случается крайне редко.