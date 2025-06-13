Георгиос Барцокас о Филипе Петрушеве: «После перехода Везенкова он стал пренебрежительно относиться к «Олимпиакосу»

Георгиос Барцокас сделал выпад в сторону Филипа Петрушева.

25-летний сербский форвард «Олимпиакоса» провел большую часть сезона в аренде в «Црвене Звезде », набирая 14,1 очка, 4,9 подбора и 1,7 передачи за 21,5 минуты в среднем в 28 матчах.

У «большого» все еще действует контракт с греческим клубом.

«Петрушев относится к категории тех игроков, которые не хотят быть в «Олимпиакосе». Он очень талантлив. Представляет собой именно то, что нам нужно в игровом плане. Может действовать на 4-й и 5-й позициях, растягивать пространство за счет своих бросков, хорошо подбирает, бежит в быстрые атаки и может играть спиной к кольцу.

Но с прихода Везенкова он демонстрирует пренебрежительное отношение к клубу. Никого не слушает. Ищет другие варианты карьеры. Он четко показывал, что хочет уйти. Это не связано с его талантом и уровнем или отношением. Я относился к нему как к сыну.

Но такое нельзя терпеть. Чтобы получить время на площадке, нужно показывать свое желание быть здесь. Филип хотел уйти, история показывает, что он меняет команды каждый год», – заключил главный тренер «Олимпиакоса » Георгиос Барцокас .