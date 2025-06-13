Филип Петрушев: «Если я не хочу сотрудничать с тренером, это не значит, что я не хочу играть за клуб»
Филип Петрушев ответил на обвинения Георгиоса Барцокаса.
Агент Мишко Ражнатович поделился реакцией форварда на выпад главного тренера «Олимпиакоса» Георгиоса Барцокаса.
«У нас тут новый Людовик XIV французский, только на этот раз в Греции.
Тот объявил себя государством, а этот называет себя клубом.
Когда игрок видит, что тренер использует его не лучшим образом, не дает игровое время и неадекватно общается, это не значит, что он не хочет играть за клуб. Он просто хочет избежать дальнейшего сотрудничества с этим тренером.
Но если это будет неизбежно, придется смириться», – передал агент слова игрока.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети агента Мишко Ражнатовича
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