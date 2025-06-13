Филип Петрушев: «Если я не хочу сотрудничать с тренером, это не значит, что я не хочу играть за клуб»

Филип Петрушев ответил на обвинения Георгиоса Барцокаса.

Агент Мишко Ражнатович поделился реакцией форварда на выпад главного тренера «Олимпиакоса » Георгиоса Барцокаса .

«У нас тут новый Людовик XIV французский, только на этот раз в Греции.

Тот объявил себя государством, а этот называет себя клубом.

Когда игрок видит, что тренер использует его не лучшим образом, не дает игровое время и неадекватно общается, это не значит, что он не хочет играть за клуб. Он просто хочет избежать дальнейшего сотрудничества с этим тренером.

Но если это будет неизбежно, придется смириться», – передал агент слова игрока.