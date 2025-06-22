Сын Деяна Милоевича станет помощником тренера «Голден Стэйт»
Никола Милоевич присоединится к тренерскому штабу Стива Керра.
Сын покойного Деяна Милоевичa станет ассистентом тренера «Уорриорс» на предстоящих матчах Летней лиги.
Ранее Никола Милоевич был помощником тренера в сербской «Меге».
Деян Милоевич, работавший ассистентом в «Голден Стэйт», скончался в возрасте 46 лет в январе 2024 года после сердечного приступа.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
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