Сын Деяна Милоевича станет помощником тренера «Голден Стэйт»

Никола Милоевич присоединится к тренерскому штабу Стива Керра.

Сын покойного Деяна Милоевичa станет ассистентом тренера «Уорриорс» на предстоящих матчах Летней лиги.

Ранее Никола Милоевич был помощником тренера в сербской «Меге».

Деян Милоевич, работавший ассистентом в «Голден Стэйт », скончался в возрасте 46 лет в январе 2024 года после сердечного приступа.