Тайриз Халибертон о 7-й игре финала-2016: «Это была одна из величайших игр, которые мне довелось увидеть как болельщику»

Лидер «Пэйсерс» поделился воспоминаниями о решающем матче финала 2016 года.

«Я не помню всех деталей того дня. Но я запомнил атмосферу той игры, как смотрел ее с друзьями, все вместе. Среди нас были и фанаты «Кэвс», и фанаты «Уорриорс», но, думаю, это была одна из величайших игр, которые мне довелось увидеть как болельщику. В этом вся прелесть седьмых матчей, и для людей моего возраста, наверное, тот финал стал эталоном. Так что я рад возможности вписать свою страницу в историю седьмых игр и в историю НБА в целом», – сказал Халибертон.

На момент 7-го матча финала НБА 2016 года Тайризу Халибертону было 16 лет.