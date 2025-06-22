«Мемфис» нацелен на продление контракта с Джареном Джексоном-младшим и сохранение Санти Альдамы

«Гриззлис» хотят продолжить сотрудничество с игроками.

По информации инсайдера Марка Стейна, клуб намерен «сохранить как можно больше финансовой маневренности», чтобы предложить Джексону-младшему продление контракта и удержать Альдаму.

В контракте Джарена Джексона-младшего остается один сезон-2025/26 с зарплатой в 23,4 миллиона долларов.

Санти Альдама становится ограниченно свободным агентом после истечения своего четырехлетнего контракта на 10,2 миллиона долларов.

На прошлой неделе «Мемфис » обменял Десмонда Бэйна в «Орландо» на Коула Энтони, Кентавиуса Колдуэлл-Поупа и четыре пика первого раунда. Хотя клуб увеличил свою зарплатную ведомость (сократив пространство под потолком с 7 миллионов до 4,5 миллиона), он получил гибкость за счет более коротких контрактов новых игроков вместо оставшихся четырех лет сделки Бэйна.