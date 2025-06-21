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Кентавиус Колдуэлл-Поуп: «Хочу добыть для «Мемфиса» титул»

Защитник поделился своими планами в новой команде.

Баскетболист стал игроком «Гриззлис» в результате обмена с участием Десмонда Бэйна.

«Я хочу добыть для «Мемфиса» титул. Я перехожу в организацию, где чувствую себя комфортно, где могу вернуться к тому, что умею делать.

Не хочу раскрывать слишком много о планах клуба, но, исходя из наших разговоров, их стиля игры и того, куда они хотят двигаться, я идеально вписываюсь в их концепцию», – сказал Колдуэлл-Поуп.

В прошедшем регулярном сезоне двукратный чемпион НБА принял участие в 77 матчах «Орландо» (все в старте), набирая в среднем 8,7 очка (43,9% с игры, 34,2% из-за дуги), 2,2 подбора и 1,8 передачи за 29,6 минуты на паркете.

Так кто все же будет чемпионом НБА?770 голосов
ИндианаИндиана
ОклахомаОклахома-Сити
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
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