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Леброн Джеймс может поучаствовать в освещении НБА на Amazon Prime после завершения карьеры

Леброн Джеймс не исключает работы в медиа.

Форвард «Лейкерс» может посотрудничать с Amazon Prime в рамках освещения НБА, которое сервис начнет со следующего сезона. Партнерство может состояться после окончания игровой карьеры баскетболиста. Джеймс углубляет деловые связи с Amazon и недавно поучаствовал в ее рекламной кампании.

Ранее телеканал NBC объявил о кооперации с Майклом Джорданом в рамках возобновления трансляций лиги.

Так кто все же будет чемпионом НБА?30 голосов
ИндианаИндиана
ОклахомаОклахома-Сити
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Front Office Sports
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