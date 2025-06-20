Леброн Джеймс может поучаствовать в освещении НБА на Amazon Prime после завершения карьеры

Леброн Джеймс не исключает работы в медиа.

Форвард «Лейкерс » может посотрудничать с Amazon Prime в рамках освещения НБА , которое сервис начнет со следующего сезона. Партнерство может состояться после окончания игровой карьеры баскетболиста. Джеймс углубляет деловые связи с Amazon и недавно поучаствовал в ее рекламной кампании.

Ранее телеканал NBC объявил о кооперации с Майклом Джорданом в рамках возобновления трансляций лиги.