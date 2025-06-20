Леброн Джеймс приветствует сокращение длительности матчей до 40 минут и изменение правил голтендинга

Форвард «Лейкерс» не прочь изменить действующие правила.

«Матчи длительностью по 40 минут – это интересно. Потому что игра сейчас очень быстрая… В международных матчах нет времени на раскачку, там сразу высокая интенсивность. Это можно обсудить. Хотя это сложно, потому что мы начинаем вмешиваться в историю игры, статистику и все такое…

Меня также очень заинтересовало правило голтендинга. Оно мне нравится. Это добавляет зрелищности, хотя такие моменты происходят не так часто, как можно подумать», – сказал Джеймс .

Правила ФИБА позволяют игрокам касаться мяча сразу после того, как тот ударяется о кольцо.