Леброн Джеймс приветствует сокращение длительности матчей до 40 минут и изменение правил голтендинга
Форвард «Лейкерс» не прочь изменить действующие правила.
«Матчи длительностью по 40 минут – это интересно. Потому что игра сейчас очень быстрая… В международных матчах нет времени на раскачку, там сразу высокая интенсивность. Это можно обсудить. Хотя это сложно, потому что мы начинаем вмешиваться в историю игры, статистику и все такое…
Меня также очень заинтересовало правило голтендинга. Оно мне нравится. Это добавляет зрелищности, хотя такие моменты происходят не так часто, как можно подумать», – сказал Джеймс.
Правила ФИБА позволяют игрокам касаться мяча сразу после того, как тот ударяется о кольцо.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Леброна Джеймса и Стива Нэша
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