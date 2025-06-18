Исайя Кординье покинет «Виртус» и хочет попробовать свои силы в НБА
Исайя Кординье хочет сменить направление карьеры.
28-летний французский защитник был выбран 44-м на драфте-2016 НБА, но не выступал в США за пределами Летней лиги.
К данному моменту Кординье выиграл Еврокубок (2022) и чемпионат Италии (2025) с «Виртусом» и решил сменить клуб и попробовать пробиться в НБА.
Баскетболист набирал 9,6 очка, 2,7 подбора, 3,5 передачи и 1 перехват в среднем в Евролиге, реализуя 35,4% трехочковых бросков.
Кординье окажется свободным агентом в случае переезда в США.
Услугами защитника уже интересовались «Монако» и «Хапоэль Тель-Авив», но оба клуба получили отказ.
Верите, что «Индиана» вернется?1386 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Backdoor Podcast
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости