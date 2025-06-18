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Исайя Кординье покинет «Виртус» и хочет попробовать свои силы в НБА

Исайя Кординье хочет сменить направление карьеры.

28-летний французский защитник был выбран 44-м на драфте-2016 НБА, но не выступал в США за пределами Летней лиги.

К данному моменту Кординье выиграл Еврокубок (2022) и чемпионат Италии (2025) с «Виртусом» и решил сменить клуб и попробовать пробиться в НБА.

Баскетболист набирал 9,6 очка, 2,7 подбора, 3,5 передачи и 1 перехват в среднем в Евролиге, реализуя 35,4% трехочковых бросков.

Кординье окажется свободным агентом в случае переезда в США.

Услугами защитника уже интересовались «Монако» и «Хапоэль Тель-Авив», но оба клуба получили отказ.

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НетТайриз Халибертон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Backdoor Podcast
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