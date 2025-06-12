Адриатическая лига. Финал. «Партизан» проведет второй домашний матч против «Будучности»
Сегодня, 12 июня, в Адриатической лиге пройдет четвертая игра финальной серии.
Сербский «Партизан» постарается завершить серию с черногорской «Будучностью» на своей площадке.
Адриатическая лига
Плей-офф
Финал (до 3 побед)
Четвертый матч
«Партизан» ведет в серии – 2-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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