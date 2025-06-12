Адриатическая лига. Финал. «Партизан» проведет второй домашний матч против «Будучности»

Сегодня, 12 июня, в Адриатической лиге пройдет четвертая игра финальной серии.

Сербский «Партизан » постарается завершить серию с черногорской «Будучностью» на своей площадке.

Адриатическая лига

Плей-офф

Финал (до 3 побед)

Четвертый матч

«Партизан » ведет в серии – 2-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.