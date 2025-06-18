Президент «Партизана» Остоя Мияйлович подтвердил 3-летнюю лицензию Евролиги

Остоя Мияйлович поделилился планами «Партизана».

«Важная стратегическая цель «Партизана» достигнута. Финансовая стабилизация, которой мы занимались годами, дала свои долгосрочные плоды.

Я подписал контракт, который гарантирует клубу 3-летнее выступление в Евролиге.

Ма находимся на пути к статусу стабильного участника турнира», – заявил президент клуба.

Похожие соглашения должны получить «Валенсия», «Монако», «Црвена Звезда» и «Виртус».