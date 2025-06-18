Президент «Партизана» Остоя Мияйлович подтвердил 3-летнюю лицензию Евролиги
Остоя Мияйлович поделилился планами «Партизана».
«Важная стратегическая цель «Партизана» достигнута. Финансовая стабилизация, которой мы занимались годами, дала свои долгосрочные плоды.
Я подписал контракт, который гарантирует клубу 3-летнее выступление в Евролиге.
Ма находимся на пути к статусу стабильного участника турнира», – заявил президент клуба.
Похожие соглашения должны получить «Валенсия», «Монако», «Црвена Звезда» и «Виртус».
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
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