Гилберт Аренас о поражении «Никс»: «Не вина Тибодо, просто клоунский баскетбол»

Гилберт Аренас раскритиковал баскетболистов «Нью-Йорка».

«Никс» упустили 14-очковое преимущество за последние минуты основного времени и проиграли в овертайме в 1-м домашнем матче финала конференции.

«Это не вина Тибса (Тома Тибодо , главного тренера), это был клоунский баскетбол.

Они проиграли за 8 минут до конца, потому что решили, что игра закончена. Они стали просто швырять мяч в корзину наобум, перестали контролировать ход матча. Их лучший игрок сидел на скамейке, в такой момент команда должна выбирать правильные броски. А они кидали с 9 метров за 20 секунд до конца атаки.

Сам Джейлен Брансон сделал слишком много ошибок в концовке за короткий отрезок времени, не думаю, что это повторится. Потому что раньше такого не случалось», – заявил бывший баскетболист.