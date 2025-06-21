Ти Джей Макконнелл – первый запасной в истории финалов НБА, кому удалось набрать 60+ очков, 15+ подборов и 25+ передач за серию

Защитник «Индианы» стал автором уникального достижения.

В 6-й игре финала против «Оклахомы» Макконнелл записал на свой счет 12 очков, 9 подборов и 6 передач и стал первым игроком в истории финалов НБА , набравшим более 60 очков, 15 подборов и 25 передач в серии, выходя со скамейки запасных.

В сумме за шесть матчей баскетболист имеет 68 очков, 19 подборов и 28 передач (11,3 очка, 3,2 подбора и 4,5 передачи в среднем).