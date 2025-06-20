«Он – боец! А рост не имеет значения». Отец Ти Джея Макконнелла ворвался в интервью сына

Тим Макконнелл очень горд своими детьми.

– Скажу прямо: Он – боец! А рост не имеет значения.

– Как вы оцениваете его игру сегодня?

– Отлично. Жаль только, что он смазал два штрафных в начале. Я все думал: «Черт, вот бы он их забил». Но он исправился, мы выиграли, так что теперь я могу забыть про эти промахи.

В седьмом матче возможно все. Мы едем в Оклахому, чтобы побороться за чемпионство, и мой сын будет участвовать. Не верится, честно.

– Почему вы были строже к нему и мягче к дочери?

– Он врет, это неправда! (смеется) Моя дочь выиграла чемпионат штата без единого поражения. А он проиграл в финале. Он выступал здорово, но мы не победили… Суровая правда. А теперь она в «Финиксе », и я не могу не гордиться, говоря: «У меня сын в НБА , а дочь – в женской НБА». Мечта стала реальностью. И теперь я еду в Оклахому, чтобы мой сын сыграл в решающем матче и выиграл титул.

В 6-м матче финала Ти Джей Макконнелл записал на свой счет 12 очков (6 из 12 с игры), 9 подборов, 6 передач и 4 перехвата за 24 минуты на паркете.

Меган Макконнелл в июне подписала контракт с «Меркури». В своем дебютном матче она провела на площадке 13 минут и набрала 3 очка, 1 подбор, 3 передачи и 1 перехват, прежде чем получила травму колена.