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Дрэймонд Грин: «Если «Тандер» не победят сейчас, они могут никогда не выиграть чемпионат»

Форвард «Голден Стэйт» считает, что «Оклахоме» нельзя упускать возможность.

«Все решит случай. Достаточно одного броска Кайри Ирвинга или одного блок-шота Леброна Джеймса, чтобы перевернуть игру. Вот с чем столкнется «Оклахома». От них ждут победы, и все давление – на них. «Индиана» выйдет на игру с ощущением, что им нечего терять, они свободны, ведь изначально никто не ожидал, что они окажутся здесь. Мне интересно посмотреть, что будут делать «Тандер», потому что если они не победят сейчас, они могут никогда не выиграть чемпионат.

Когда у тебя есть шанс на титул и ты его используешь, это открывает дорогу к новым победам. Но если ты его упускаешь, начинаются перестановки, и эти изменения могут отдалить тебя от цели еще сильнее», – сказал Грин.

7-я игра финала НБА между «Оклахомой» и «Индианой» начнется 23 июня в 3.00 по московскому времени.

Так кто все же будет чемпионом НБА?677 голосов
ИндианаИндиана
ОклахомаОклахома-Сити
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Дрэймонда Грина
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