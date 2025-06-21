«Эх, надо было очков 30 набрать, чтобы люди такие: «Ооо, дух захватил его!» Паскаль Сиакам отреагировал на вирусное видео
Форварду «Пэйсерс» показали ролик с его участием.
По соцсетям разлетелось видео, на котором Сиакам запрокидывает голову и закатывает глаза на предматчевом собрании «Индианы».
«Эх, надо было очков 30 набрать, чтобы люди такие: «Ооо, дух захватил его!»
Когда я хочу закрыть глаза, мне кажется, что я закрыл их, а на самом деле – нет. Раньше это происходило намного чаще, мне даже приходилось напоминать себе: «Закрой глаза, закрой глаза». Или прикрывать их ладонями.
По крайней мере, люди обо мне говорят, хоть немного, это уже неплохо», – сказал Сиакам.
По итогам матча 6-го матча финала против «Тандер» форвард записал на свой счет 16 очков, 13 подборов и 3 передачи, а «Пэйсерс» победили – 108:91.
Так кто все же будет чемпионом НБА?556 голосов
Индиана
Оклахома
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Bleacher Report
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