Алекс Карузо: «Согласился бы решить судьбу титула в одной игре в начале сезона»
Алекс Карузо рассказал об отношении к 7-му матчу.
«У нас есть шанс попасть в историю. Конечно, мы хотели бы победить в финале в 4-х играх, но если бы мне предложили решить судьбу титула в одном матче в начале года, я бы согласился.
У меня такой настрой на игры. В воскресенье у нас есть возможность победить в чемпионате», – заявил защитник «Тандер».
Решающий 7-й матч финала НБА пройдет на домашней арене «Оклахомы».
Так кто все же будет чемпионом НБА?299 голосов
Индиана
Оклахома
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: OKC Thunder Wire
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