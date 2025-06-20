Алекс Карузо: «Согласился бы решить судьбу титула в одной игре в начале сезона»

Алекс Карузо рассказал об отношении к 7-му матчу.

«У нас есть шанс попасть в историю. Конечно, мы хотели бы победить в финале в 4-х играх, но если бы мне предложили решить судьбу титула в одном матче в начале года, я бы согласился.

У меня такой настрой на игры. В воскресенье у нас есть возможность победить в чемпионате», – заявил защитник «Тандер».

Решающий 7-й матч финала НБА пройдет на домашней арене «Оклахомы».