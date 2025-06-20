«Сперс» делали всего одно предложение по обмену Кевина Дюрэнта, не включающее 2-й драфт-пик этого года
«Сан-Антонио» не ведет серьезных переговоров с «Финиксом».
По информации Бретта Сигела, «Сперс» сделали только одно начальное предложение по обмену Кевина Дюрэнта, которое не включает 2-й драфт-пик этого года.
Организацию удовлетворяют те шансы на сделку, которые предоставляет им заинтересованность самого форварда, и она не видит необходимости добавлять активы, чтобы непременно заполучить его в свой состав.
Ранее сообщалось, что «Финикс» хочет получить от «Сан-Антонио» 2-й пик и лучшего новичка прошедшего сезона Стефона Касла.
Так кто все же будет чемпионом НБА?226 голосов
Индиана
Оклахома
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ClutchPoints
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