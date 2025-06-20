«Сперс» делали всего одно предложение по обмену Кевина Дюрэнта, не включающее 2-й драфт-пик этого года

«Сан-Антонио» не ведет серьезных переговоров с «Финиксом».

По информации Бретта Сигела, «Сперс» сделали только одно начальное предложение по обмену Кевина Дюрэнта , которое не включает 2-й драфт-пик этого года.

Организацию удовлетворяют те шансы на сделку, которые предоставляет им заинтересованность самого форварда, и она не видит необходимости добавлять активы, чтобы непременно заполучить его в свой состав.

Ранее сообщалось , что «Финикс » хочет получить от «Сан-Антонио » 2-й пик и лучшего новичка прошедшего сезона Стефона Касла .