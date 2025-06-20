  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Сперс» делали всего одно предложение по обмену Кевина Дюрэнта, не включающее 2-й драфт-пик этого года
6

«Сперс» делали всего одно предложение по обмену Кевина Дюрэнта, не включающее 2-й драфт-пик этого года

«Сан-Антонио» не ведет серьезных переговоров с «Финиксом».

По информации Бретта Сигела, «Сперс» сделали только одно начальное предложение по обмену Кевина Дюрэнта, которое не включает 2-й драфт-пик этого года.

Организацию удовлетворяют те шансы на сделку, которые предоставляет им заинтересованность самого форварда, и она не видит необходимости добавлять активы, чтобы непременно заполучить его в свой состав.

Ранее сообщалось, что «Финикс» хочет получить от «Сан-Антонио» 2-й пик и лучшего новичка прошедшего сезона Стефона Касла.

Так кто все же будет чемпионом НБА?226 голосов
ИндианаИндиана
ОклахомаОклахома-Сити
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ClutchPoints
logoСан-Антонио
logoФиникс
возможные переходы
logoКевин Дюрэнт
logoНБА
logoСтефон Касл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шэмс Чарания: «Буквально один-два элемента отделяют «Хьюстон», «Майами» и «Миннесоту» от завершения сделки по Дюрэнту»
17сегодня, 08:10
«Мемфис» не начинал и не собирается обсуждать обмен Кевина Дюрэнта в это межсезонье
2вчера, 09:30
Энтони Эдвардс не участвует в процессе переговоров по Кевину Дюрэнту
1вчера, 08:44
Главные новости
Казинс – Дюрэнту: «О драках мне рассказал твой одноклубник»
6 минут назад
«Хьюстон» не может найти третьего участника обмена Кевина Дюрэнта, который возьмет Джейлена Грина
118 минут назад
Евробаскет-2025. Женщины. Испания встречается с Германией, Чехия разгромила Португалию и другие матчи
334 минуты назадLive
«Он постоянно проверяет твой характер». Торри Крэйг рассказал историю о Джо Маззулле
252 минуты назад
Гилберт Аренас: «В баскетболе три реальных суперзвезды: Леброн Джеймс, Стеф Карри и Кейтлин Кларк»
7сегодня, 17:50
Кевин Дюрэнт опровергает информацию о драках в «Финиксе»
1сегодня, 17:30
Кевин Дюрэнт переоформит долю в «ПСЖ» и будет консультировать организацию по поводу баскетбольного направления
3сегодня, 16:58
Кларк – 1-я, Бекерс – 6-я, Риз – 13-я в промежуточных итогах голосования на Матч звезд женской НБА
1сегодня, 16:42
Александер Секулич может стать новым главным тренером «Зенита»
5сегодня, 15:59
Демаркус Казинс сообщил о нескольких драках в раздевалке «Финикса» в прошедшем сезоне
3сегодня, 15:46
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. Финал. «Монако» играет с «Парижем» в 3-м матче серии
31 минуту назадLive
«Барселона» расстанется с Джабари Паркером, форвард близок к переходу в «Партизан»
44 минуты назад
Женская НБА. «Коннектикут» примет «Даллас», «Лас-Вегас» сыграет с «Сиэтлом» и другие матчи
сегодня, 17:17
«Локомотив-Кубань» продлит контракт Антона Квитковских до лета 2027 года
1сегодня, 16:24
Андрей Сопин останется в «Самаре»
сегодня, 16:14
«Локомотив-Кубань» хочет продлить контракт Таджера Макколла, защитник обдумывает свое решение
1сегодня, 14:15
Владе Дивац упал с мотоцикла и сломал бедренную кость
2сегодня, 13:59
Неманя Джуришич будет играть за «Кумамото» во втором дивизионе японского чемпионата
сегодня, 13:31Фото
«Енисей» расстался с защитником Виктором Сэндерсом
сегодня, 13:19Фото
МБА-МАИ объявила о подписании форварда Александра Гудумака
сегодня, 13:12Фото