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Кевин Дюрэнт опровергает информацию о драках в «Финиксе»

Кевин Дюрэнт отмахнулся от слухов об инцидентах в раздевалке «Санз».

Ранее Демаркус Казинс в подкасте Run It Back поделился информацией о нескольких драках в «Финиксе» в прошедшем сезоне.

«Должен оспорить слова этого здоровяка. Он просто накинул грязи. Да-да, мы провели мусорный сезон, ха-ха, но никогда не были близки к подобному. Никогда», – категорически отозвался Дюрэнт в соцсетях.

Так кто все же будет чемпионом НБА?226 голосов
ИндианаИндиана
ОклахомаОклахома-Сити
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Кевина Дюрэнта
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