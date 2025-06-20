Кевин Дюрэнт опровергает информацию о драках в «Финиксе»
Кевин Дюрэнт отмахнулся от слухов об инцидентах в раздевалке «Санз».
Ранее Демаркус Казинс в подкасте Run It Back поделился информацией о нескольких драках в «Финиксе» в прошедшем сезоне.
«Должен оспорить слова этого здоровяка. Он просто накинул грязи. Да-да, мы провели мусорный сезон, ха-ха, но никогда не были близки к подобному. Никогда», – категорически отозвался Дюрэнт в соцсетях.
Так кто все же будет чемпионом НБА?226 голосов
Индиана
Оклахома
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Кевина Дюрэнта
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