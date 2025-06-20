Демаркус Казинс сообщил о нескольких драках в раздевалке «Финикса» в прошедшем сезоне

Сезон «Санз» провалился со всех сторон.

Команда не вышла в плей-офф, несмотря на наличие трех звезд в составе.

«Финикс » был плохой ситуацией для Кевина Дюрэнта . Команду собрали ориентируясь исключительно на имена. Это не был рабочий состав, имеющий смысл с точки зрения баскетбола.

Они собрали трех «скореров», добили ростер несколькими случайными именами и отправили их бороться за титул. Это не работает.

Эта команда не могла добиться успеха. Ситуация быстро превратилась в хаос. Многое до сих пор остается за кадром. Не люблю сообщать о таком, но мне говорили о нескольких драках в раздевалке, общем негативе, который безусловно вылился на игровую площадку.

Обвинять Дюрэнта в этих неудачах совершенно несправедливо», – заключил Казинс .