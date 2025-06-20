1

Демаркус Казинс сообщил о нескольких драках в раздевалке «Финикса» в прошедшем сезоне

Сезон «Санз» провалился со всех сторон.

Команда не вышла в плей-офф, несмотря на наличие трех звезд в составе.

«Финикс» был плохой ситуацией для Кевина Дюрэнта. Команду собрали ориентируясь исключительно на имена. Это не был рабочий состав, имеющий смысл с точки зрения баскетбола.

Они собрали трех «скореров», добили ростер несколькими случайными именами и отправили их бороться за титул. Это не работает.

Эта команда не могла добиться успеха. Ситуация быстро превратилась в хаос. Многое до сих пор остается за кадром. Не люблю сообщать о таком, но мне говорили о нескольких драках в раздевалке, общем негативе, который безусловно вылился на игровую площадку.

Обвинять Дюрэнта в этих неудачах совершенно несправедливо», – заключил Казинс.

Так кто все же будет чемпионом НБА?30 голосов
ИндианаИндиана
ОклахомаОклахома-Сити
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Run It Back
logoНБА
logoКевин Дюрэнт
logoДемаркус Казинс
происшествия
logoФиникс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шэмс Чарания: «Буквально один-два элемента отделяют «Хьюстон», «Майами» и «Миннесоту» от завершения сделки по Дюрэнту»
16сегодня, 08:10
«Мемфис» не начинал и не собирается обсуждать обмен Кевина Дюрэнта в это межсезонье
2вчера, 09:30
Энтони Эдвардс не участвует в процессе переговоров по Кевину Дюрэнту
1вчера, 08:44
Главные новости
Александер Секулич может стать новым главным тренером «Зенита»
14 минут назад
Джей Уильямс: «Когда дело дойдет до решающего момента, я доверюсь Тайризу Халибертону, а не Шэю Гилджес-Александеру»
141 минуту назад
Тайриз Халибертон попросил Рика Карлайла сразу убрать его с площадки, если он будет вредить команде
1сегодня, 14:59
Леброн Джеймс может поучаствовать в освещении НБА на Amazon Prime после завершения карьеры
сегодня, 14:42
Голосование семьи Басс по продаже «Лейкерс» не было единогласным
8сегодня, 14:26
3 из 5 12-минуток «Тандер» с менее чем 1 очком на владение в финальной серии случились в 6-м матче
сегодня, 13:50
Майк Уилбон: «Агенты Бэйли – болваны»
сегодня, 12:40
Агенты Эйса Бэйли отменили просмотр с «Филадельфией»
11сегодня, 12:29
«У нас есть один акционер, который пока отстранен». Евролига рассматривает расширение до 24 клубов и создание двух конференций
1сегодня, 12:09
«Индиана» – первая команда в истории НБА, 8 игроков которой набрали 200+ очков за один плей-офф
9сегодня, 11:58
Ко всем новостям
Последние новости
Отец Ти Джей Макконнелла: «Горжусь тем, что у меня сын в НБА и дочь в женской НБА»
55 минут назад
«Локомотив-Кубань» хочет продлить контракт Таджера Макколла, защитник обдумывает свое решение
1сегодня, 14:15
Владе Дивац упал с мотоцикла и сломал бедренную кость
1сегодня, 13:59
Неманя Джуришич будет играть за «Кумамото» во втором дивизионе японского чемпионата
сегодня, 13:31Фото
«Енисей» расстался с защитником Виктором Сэндерсом
сегодня, 13:19Фото
МБА-МАИ объявила о подписании форварда Александра Гудумака
сегодня, 13:12Фото
Дарран Хиллиард официально присоединился к «Бильбао»
сегодня, 13:00Фото
Фрэнк Исола: «Агенты Бэйли считают, что в «Вашингтоне» ему будет проще стать звездой»
8сегодня, 12:48
ACB. Финал. «Реал» примет «Валенсию» в 1-й игре серии
сегодня, 12:20
Евробаскет-2025. Женщины. Испания встретится с Германией, Чехия сыграет с Португалией и другие матчи
3сегодня, 12:20