Демаркус Казинс сообщил о нескольких драках в раздевалке «Финикса» в прошедшем сезоне
Сезон «Санз» провалился со всех сторон.
Команда не вышла в плей-офф, несмотря на наличие трех звезд в составе.
«Финикс» был плохой ситуацией для Кевина Дюрэнта. Команду собрали ориентируясь исключительно на имена. Это не был рабочий состав, имеющий смысл с точки зрения баскетбола.
Они собрали трех «скореров», добили ростер несколькими случайными именами и отправили их бороться за титул. Это не работает.
Эта команда не могла добиться успеха. Ситуация быстро превратилась в хаос. Многое до сих пор остается за кадром. Не люблю сообщать о таком, но мне говорили о нескольких драках в раздевалке, общем негативе, который безусловно вылился на игровую площадку.
Обвинять Дюрэнта в этих неудачах совершенно несправедливо», – заключил Казинс.
Так кто все же будет чемпионом НБА?30 голосов
Индиана
Оклахома
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Run It Back
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